﻿Illegales Autorennen auf der A95?

Weil sie an einem illegalen Autorennen teilgenommen haben sollen, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen fünf Autofahrer. Mehreren Zeugen waren heute Vormittag auf der A95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen fünf Autos durch ihre Fahrweise aufgefallen. Nach Verlassen der Autobahn soll einer der Fahrer in Starnberg eine rote Ampel missachtet haben, wobei laut Polizei ein Kind gefährdet wurde. Schon vorher hatte der Konvoi den Ermittlungen zufolge Aufsehen erregt, als bei der Abfahrt in München aus der Gruppe heraus eine Rauchbombe gezündet worden sein soll. Schließlich stoppte die Polizei auf der Bundesstraße 2 bei Weilheim die Fahrt der fünf Autos, in denen zwölf Menschen saßen.