﻿Münchner Nahverkehr wird teurer

Bus und Tram, U- und S-Bahn im Großraum München werden Ende dieses Jahres teurer. Die Gesellschafterversammlung des Münchner Verkehrsverbunds (MVV) beschloss heute einstimmig eine durchschnittliche Preiserhöhung um knapp drei Prozent. Eine moderate Anpassung der Fahrkartenpreise sei angesichts der in allen Bereichen gestiegenen Kosten erforderlich, sagte MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch.

Vor der Corona-Krise beförderte der MVV jährlich weit über 700 Millionen Menschen, in diesem Jahr sind die Fahrgastzahlen stark gesunken. In der Phase der Ausgangsbeschränkungen von März bis Mai fuhren Busse und Bahnen weitgehend ohne Fahrgäste, was die Kostenbelastung der öffentlichen Verkehrsbetriebe stark erhöht hat. Der MVV betonte, dass es die erste Preiserhöhung seit 2017 sei und die Fahrpreise im Zuge der Tarifreform gesenkt worden seien.