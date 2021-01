Tragischer Unfall am Bahnhof in Puchheim. Ein 72-Jähriger ist dort gestern mit Krücken am Bahnsteig entlang gegangen. Kurz bevor ein Regionalzug durchfahren wollte, ist der Rentner ausgerutscht und in die Gleise gefallen. Der Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.