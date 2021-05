Der 1. Juli ist der Tag, an dem bundesweit die Kinos gemeinsam wieder öffnen wollen – trotz den unterschiedlichen Corona-Maßnahmen. Das haben alle fünf Kinoverbände nun angekündigt. Unter anderem das Cineplex in Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck und auch in Penzing im Landkreis Landsberg sind mit von der Partie.