Die Akropolis, der Tower von London und die prähistorische Siedlung in Pestenacker. Sie alle stehen auf der Unesco-Liste des Weltkulturerbes. Und das Steinzeitdorf steht nun seit 10 Jahren auf der Liste. Passend dazu wird es heute mit einer neuen Ausstellung wiedereröffnet. Zusammen mit neuen Info-Elementen auf dem Freigelände sollen die Besucher so erfahren, wie das Leben in der Steinzeit aussah. Und unter anderem bekommt man auch Bayerns ältesten Hut zu sehen.