11. September: Angebote zum Tag des offenen Denkmals

An diesem Wochenende öffnen sich in ganz Oberbayern wieder Türen, die normalerweise geschlossen sind. Am Sonntag ist nämlich Tag des offenen Denkmals. Auch hier im Landkreis gibt es wieder einige Blicke hinter die Kulissen. Zum ersten Mal kann man zum Beispiel auch jahrhundertealte Bauernhäuser besichtigen, die inzwischen zu Wohnungen umgebaut sind. Aber auch der große Klassiker ist natürlich dabei: Den ganzen Sonntag kann man das fast einhundert Jahre alte Walchenseekraftwerk besichtigen.

