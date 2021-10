Puchheim: Stadt verschenkt zehn Apfelbäume

Die Stadt soll grüner werden. Und deshalb, pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum der Stadternennung, verschenkt Puchheim Apfelbäume an die Bürgerinnen und Bürger. Damit will die Stadt die Artenvielfalt in den privaten Gärten fördern und natürlich auch den Gartenbesitzern eine Freude machen. Allerdings gibt es nur zehn Apfelbäume und um die muss man sich bewerben. Wer sich zuerst bewirbt, bekommt einen Baum. Noch bis Dienstag ist das möglich. Feierlich übergeben werden die Bäume dann kommenden Sonntag vor dem Rathaus.

Anmelden geht für alle Puchheimer noch bis Dienstag, 5. Oktober per Mail an umwelt@puchheim.de!