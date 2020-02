120 Jahre FC Bayern

„Mia San Mia“ und das seit 120 Jahren! Der FC Bayern hat heute einen runden Geburtstag und das will der Rekordmeister mit seinen Fans ordentlich feiern. Die Allianz Arena leuchtet heute Abend ganz speziell in Rot mit einer goldenen 120 verziert. Außerdem könnt ihr ab heute auf der Vereins-Homepage abstimmen, was euer emotionalster Moment in 120 Jahren FC Bayern war und dazu kommt beim Heimspiel gegen den FC Augsburg am 8. März einmalig ein ganz besonderes Trikot zum Einsatz: ein Sondertrikot mit dem Design der ersten Meistersaison 1931/32.