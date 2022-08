13-Jährige aus dem Landkreis Erding vermisst

Wo ist die 13-jährige Zena? Seit knapp einer Woche fehlt von dem Mädchen aus Tading (Gemeinde Forstern) im Landkreis Ebersberg jede Spur. Sie war mit einer Freundin zu einer Reise mit dem Neun-Euro-Ticket aufgebrochen. Der letzte telefonische Kontakt aus Frankfurt am Main, seitdem ist die Verbindung abgebrochen.

Zena El-Jammal ist 13 Jahre alt, wirkt jedoch älter. Sie hat lange, glatte, braune Haare, einen Mittelscheitel und eine kräfte Statur. Sie hat ein orientalisches Aussehen mit braunen Augen und ist meistens stark geschminkt. Sie trägt ein Nasenpiercing in Form eines Rings, sowie eine graue Jogginghose, ein schwarzes Oberteil und hat eine beige Tasche bei sich.

Hinweise an die Polizei in Erding unter 08122 / 96 80 oder an jede andere Polizeidienststelle.