Christbaumschlagen in Unterweikertshofen

Radio TOP FM hat am Wochenende eingeladen zum traditionellen Weihnachtsbaumschlagen nach Unterweikertshofen in die Gräflich von Hundt’sche Forstverwaltung. Gewinner des Radio TOP FM Spiels „Stadt Land Fluss plus“ und Partner des Radiosenders holten sich bei strahlendem Sonnenschein einen Christbaum. Einmalig schöne Weihnachtsatmosphäre direkt in der Christbaumschonung.

Die Vorgaben des Hygiene - Konzepts wurden gewahrt und nur für das Foto wurde die Maske abgelegt.

A.Dutz, A. Munz Trachten Angermaier, H.Kuchenreuther Radio TOP FM, C.Dutz (we local)