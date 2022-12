15-jährige Zwillinge aus München vermisst

Wo sind die 15-jährigen Zwillinge Silvana und Nadezhda aus München? Schon am 25. November hatte ihre Mutter die beiden als vermisst gemeldet, jetzt bittet die Polizei auch die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zuletzt wurden die beiden in ihrem Elternhaus in der Nähe Viktualienmarkt gesehen.

Beide Mädchen sind 15 Jahre alt, ca. 160 cm groß, 55 kg schwer, schlank und haben südeuropäisches Aussehen.

Silvana hat rot/blondes, schulterlanges Haar und eine Tätowierung an einem Fingerknöchel der rechten Hand . Bekleidet war sie mit einer schwarzen Daunenjacke von Nike und schwarzen Sneaker von Nike.

Nadezhda hat sehr lange schwarze Haaren und trug vermutlich ebenfalls eine schwarze Daunenjacke von Nike. Dazu schwarze Sneaker.

Die Mädchen könnten mit einer größeren grauen Tasche unterwegs sein.