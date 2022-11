Mit vorgehaltener Pistole soll er eine Tankstelle in Wolfratshausen überfallen haben. Gut zwei Wochen nach dem Vorfall hat die Kriminalpolizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Am frühen Samstagmorgen hat das Sondereinsatzkommando das Elternhaus eines 15-Jährigen in Starnberg gestürmt. Dabei wurde wohl einiges an Beweismaterial sichergestellt. Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen.