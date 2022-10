Gefährliche Aktion in Fürstenfeldbruck. Ein paar Jugendliche haben sich am Freitag Abend auf einem Spielplatz getroffen und dort Sylvester-Raketen abgefeuert. Wie die Polizei heute berichtet, sind zwei von ihnen dabei auf die Idee gekommen, die Raketen direkt aus der Hand zu zünden. Die 16-Jährigen wurden mit schweren Verletzungen an Gesicht und Händen ins Krankenhaus gebracht.