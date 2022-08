Nach zwei Tagen intensiver Suche gibt es am Ammersee nun traurige Gewissheit: Das 16-jährige Mädchen, das am Freitagabend bei Eching von einem Stand-up-Paddleboard gefallen war, ist tot. Gestern wurde mit einem Sonargerät ihre Leiche entdeckt. Ihre ältere Schwester konnte am Freitag gerade noch von einem anderen Wassersportler gerettet werden. Die Eltern mussten hilflos am Ufer zuschauen. Die ganze Familie konnte wohl nicht schwimmen.