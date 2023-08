In Landsberg am Lech wird ein 16-jähriges Mädchen vermisst. Nancy Kehl verließ am Sonntag um 11.00 Uhr ihr Zuhause und ist bis jetzt nicht zurückgekommen. Nancy ist ca. einen Meter 62 groß, schlank, hat halblange braune Haare mit einer roten Strähne vorn. Sie hat eine kurze schwarze Hose, einen dunkelgrauen Hoodie mit „ACDC“-Aufdruck und weiße Nike Turnschuhe mit neongrünen Schnürsenkeln an. Die Polizei bittet um Hinweise, wo Nancy sich aufhält. Telefonnummer: 08191/932-0