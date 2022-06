Nach einem brutalen Angriff in München fahndet die Polizei aktuell dringend nach einer unbekannten Zeugin. Bereits am 13. Mai wurde ein 23 Jähriger am U-Bahnhof Messestadt Ost von zwei Unbekannten angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Das 23-jährige Opfer hatte zuvor eine noch unbekannte Zeugin angesprochen, nach der die Polizei nun mit Fotos fahndet. Die Ermittler beschreiben die Gesuchte wie folgt:

schlanke Statur

auffallend lange, dunkle Haare

Mittelscheitel

dunkle, dünne Augenbrauen

weiße In-Ear-Kopfhörer

schwarze Lederjacke

helle Oberbekleidung

dunkle Hose

weiße/helle Turnschuhe

schwarzer Mund-Nasen-Schutz