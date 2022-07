Mit Hochdruck sucht ein Großaufgebot an Rettungskräften am Tegernsee aktuell nach einem 17-Jährigen aus Emmering im Landkreis Fürstenfeldbruck. Der junge Mann war am Samstag mit seinem Vater zum Angeln auf den See gepaddelt, beide in einem Kajak. Dabei ist der 17-Jährige offenbar unbeobachtet gekentert. Eine Suche mit Tauchern, Hubschraubern und Sonargeräten war am Wochenende erfolglos geblieben.