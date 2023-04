19-Jähriger fällt gleich zwei Mal ins Gleisbett

Ein 19-Jähriger ist in einem Münchener U-Bahnhof gleich zweimal ins Gleisbett gestürzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte eine U-Bahn-Fahrerin am Sonntagmorgen in Obergiesing rechtzeitig eine Vollbremsung einleiten und so einen Zusammenstoß mit dem liegenden Mann verhindern.

Dieser fiel das erste Mal unverschuldet ins Gleisbett und konnte selbst wieder herausklettern. Dann stürzte er erneut, lief ein paar Meter herum und blieb liegen. Die 57-jährige Frau zog ihn schließlich wieder heraus. Der nicht alkoholisierte Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zunächst zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.