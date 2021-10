An der 2. S-Bahn-Stammstrecke wird schon länger gebaut, dabei ist der Bau noch nicht mal komplett genehmigt. Die Bahn hat jetzt ihre Pläne im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens für den Ostabschnitt ausgelegt. Und dabei gibt es noch ein paar Änderungen. Vor allem der geplante Bahnhof am Ostbahnhof wurde verlegt und ist nun in der Friedenstraße geplant. Die Pläne sind bis 10. November auch online hier einsehbar. Anwohner können Einsprüche dagegen einlegen.