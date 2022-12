Berufsverkehr und Last-Minute Weihnachtsshopper. Die Münchner Straßen sind voll und ausgerechnet zur Hauptverkehrszeit fallen in der Innenstadt an die 200 Ampeln aus. Grund war ein Kurzschluss in einer Hochspannungsleitung. Nach und nach funktionieren die Ampeln wieder. Die Polizei regelt teilweise den Verkehr. In kleinen Nebenstraßen, die nicht stark befahren werden, seien aber keine Polizisten im Einsatz. Dafür aber zum Beispiel am Orleansplatz, wo die gesamte Ampel-Anlage ausgefallen ist.