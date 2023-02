Tagelang haben sich die Ermittler mit Informationen zurückgehalten. Jetzt gibt es im Landkreis Dachau eine Festnahme. In der Nacht auf Montag war ein 21-Jähriger am Bahnhof Markt Indersdorf von mehreren Männern angegriffen und niedergestochen worden. Jetzt sitzt ein 17-jähriger Schüler in Untersuchungshaft. Er gilt als dringend tatverdächtig. Der 21-Jährige ist nach einer Not-Operation inzwischen außer Lebensgefahr.