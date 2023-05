22 Verletzte bei Hochhausbrand in München

Großeinsatz in der Nacht für die Münchner Feuerwehr. Im Stadtteil Sendling hat es in einem Hochhaus gebrannt. Laut Feuerwehr wurden dabei insgesamt 22 Menschen verletzt worden. Der Besitzer der Brandwohnung wurde bewusstlos vor seiner Wohnungstür entdeckt und ins Krankenhaus gebracht. Die Nachlöscharbeiten haben sich noch bis in den frühen Morgen gezogen. 15 Menschen aus dem Brandgeschoss können jetzt erstmal nicht zurück in ihre Wohnungen. Für sie wurden noch in der Nacht Ersatzunterkünfte gesucht. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.