23-Jährige aus Lkr Erding vermisst

Seit heute, Montag, 21.09.2020, ca. 11:00 Uhr, wird eine 23-Jährige aus dem Landkreis Erding in München vermisst. Zuletzt wurde sie in der S-Bahn von Erding aus kommend mit Ziel Hauptbahnhof gesehen. Die 23-Jährige leidet an einer kognitiven Beeinträchtigung und hat den geistigen Entwicklungsstand eines kleinen Kindes.

Sie fuhr zusammen mit ihrer Mutter mit der S-Bahn in Erding los in Richtung Hauptbahnhof. Zwischen den Haltestellen Riem und Leuchtenbergring schlief die Mutter kurz ein und stellte danach fest, dass ihre Tochter verschwunden war. Die Vermisste führt keinerlei Papiere mit sich und wird wahrscheinlich nicht alleine nach Hause zurückfinden.

Beschreibung der 23-Jährigen:

Scheinbares Alter 17 Jahre, 155 cm groß, 60 kg, kräftige Statur, lange braune Haare, hinkt mit dem linken Fuß, spricht Arabisch und gebrochen Deutsch.

Bekleidung:

Blau-weiß gestreiftes langärmeliges Oberteil, Jeans, braune Flip Flops, brauner Rucksack, Creolen-Ohrringe

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.