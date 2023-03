Amphibienschützer hier in Andechs suchen Mitstreiter. Schon bald werden die kleinen Zäune neben der Straße aufgebaut, denn es geht wieder los mit der Froschwanderung. Die Tierschützer bauen die Zäune auf und stellen auch Eimer auf, in denen die Frösche sozusagen gesammelt werden. Um sie dann am Abend sicher im Eimer über die Straße zu bringen. Wer Interesse hat, sich den Amphibienschützern anzuschließen, kann sich bei Andrea Oberhofer unter (0 81 52) 17 44 oder bei Gertrud Ley unter (0 81 57) 99 77 12 melden.