24 Adventsfenster in Taufkirchen (Vils)

Weihnachtsshopping das geht natürlich auch im Internet, aber in Zeiten von Lieferverzögerungen sind die regionalen Geschäfte wieder im Aufwind. Hier in Taufkirchen hat man deshalb auch wieder die Adventsfenster-Aktion gestartet. Bei 24 Geschäften gibt es ebenso viele Schaufenster und in jedem einzelnen findet man versteckt einen Buchstaben. Zusammen ergeben die 24 Buchstaben ein Lösungswort, und wer das auf einer Teilnahmekarte einträgt und bis zum 20. Dezember im Rathaus abgibt, der kann Taufkirchener Einkaufsgutscheine gewinnen. Alle Infos gibts hier.