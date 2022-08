Schon seit Freitagabend wird in Eichenried im Landkreis Erding der 25- jährige Tobias Dreiseitel vermisst. Er war eigentlich zum Feiern mit zwei Freunden auf der Brass Wiesn in Eching. Seitdem fehlt von dem jungen Mann jede Spur. Tobias ist 1,75 m groß, schlank, hat kurze dunkelbraune Haare und hat zuletzt eine Halskette von S. Oliver getragen. Außerdem trug er an dem Abend seines Verschwindens ein rotes Hawaiihemd. Hinweise können an alle Polizeidienststellen weitergegeben werden.