25-Jährige aus Gilching vermisst

Seit dem Wochenende wird Beldem Gözlükaya aus Gilching im Landkreis Starnberg vermisst. Die Polizei vermutet die 25-Jährige im Raum München. Sie geht davon aus, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Zuletzt wurde die Vermisste am Sonntag gegen ca. 16.10 Uhr in einer Parkanlage in der Ganghoferstraße in München gesehen, seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Frau Gözlükaya ist 25 Jahre alt, ca. 170cm groß, hat eine normale Statur, schulterlange schwarze Haare und trug zuletzt graue Leggins, apricotfarbene Kapuzenjacke mit Schokofleck auf der rechten Brust. Sie hat einen weißen Rucksack dabei.

Hinweise bitte an die Polizei Germering unter 089 / 894 157 0 oder jede andere Polizeidienststelle.