2G im Einzelhandel, Feuerwerksverbot, verschärfte Kontaktbeschränkungen: Das sind die neuen Corona-Regeln

Die Ministerpräsidentenkonferenz hat heute neue Coronaregeln beschlossen. Einiges gilt in Bayern bereits, anderes ist neu. Das sind die Beschlüsse in der Übersicht.

Die 2G-Regel wird auf den Einzelhandel ausgeweitet. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, wie etwa Supermärkte und Drogerien.

Die 2G-Regel wird auch bundesweit auf Restaurants, Kinos und andere Freizeiteinrichtungen ausgeweitet. Zudem kann 2GPlus vorgeschrieben werden.

Für Ungeimpfte werden die Kontaktbeschränkungen verschärft. Ungeimpfte dürfen sich nur noch mit maximal 2 Menschen aus einem weiteren Haushalt treffen. Kinder unter 14 Jahren sind ausgenommen. Ministerpräsident Söder stellte klar, dass die Regel auch gilt, wenn sich ein Ungeimpfter mit Geimpften trifft. Für Geimpfte unter sich gibt es keine Kontaktbeschränkungen.

Aber private Veranstaltungen werden auf 50 Personen im Innenbereich und 200 Personen im Außenbereich beschränkt (auch hier gilt dann 2G).

Auch dieses Jahr wird der Verkauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester verboten.

In Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 350 müssen Clubs und Diskotheken schließen. In Oberbayern liegt die Inzidenz aktuell in jedem Landkreis über 350.

Bei öffentlichen Sport- und Kulturveranstaltungen sollen die Räumlichkeiten maximal 50 Prozent oder mit 15.000 Zuschauern ausgelastet werden. Ministerpräsident Söder stellte aber klar, dass es in Bayern im Profifußball bei Geisterspielen bleibt.

An den Schulen wird bundesweit eine Maskenpflicht eingeführt.

Auch Zahnärzte, Apotheker und Pflegefachkräfte sollen Impfungen vornehmen dürfen.

Der Status geimpft könnte 9 Monate nach der zweiten Impfung ablaufen. Dazu laufen Gespräche auf EU-Ebene.

Ob es eine allgemeine Impfpflicht geben wird, soll im Bundestag bis Ende des Jahres debattiert werden.

Ministerpräsident Söder will schon morgen mit seinem Kabinett zusammenkommen, um die Änderungen in Bayern zu beschließen. Zudem kündigte er an, dass er mit seinen Ministerinnen über Kitas und Schulen sprechen möchte.