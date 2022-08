3.-4. September: Löwenmarsch – 100 km in 24 Stunden

„Ich wandere, meine Freunde spenden“ – unter diesem Motto findet in knapp 2 Wochen zum vierten Mal der Löwenmarsch statt. Die Idee dafür hatte Prinz Ludwig von Bayern und er läuft die 100 Kilometer hier vom Schloss Kaltenberg zum Schloss Hohenschwangau auch selbst mit. 24 Stunden dauert der Marsch. Freunde und Sponsoren spenden dann für jeden gelaufenen Kilometer an die Organisation Learning Lions. Die setzt sich seit mittlerweile 8 Jahren für die Ausbildung junger Menschen in Kenia ein. Noch gibt es freie Plätze. Anmelden könnt ihr euch hier.