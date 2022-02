3-D-Drucker in der Fürstenfeldbrucker Stadtbibliothek

Gedruckte Bücher zählen im Zeitalter von Tablet und Smartphone schon fast als Antiquität. Deshalb geht auch die Stadtbibliothek hier in Fürstenfeldbruck mit der Zeit. Neuestes Medium neben den Bücherregalen ist nämlich ein 3-D-Drucker. Füttert man den mit einem am Computer erstellten Modell, kann der das dreidimensional ausdrucken. Vom Schlüsselanhänger bis zur Spielzeugfigur sind da der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und auch das Modell-Erstellen ist kein Hexenwerk. Das zeigt die Bibliothek bei einem Workshop. Der Nächste findet am Freitag statt. Alle Infos zur Anmeldung findet ihr hier!