3 köstliche Kürbisrezepte

Endlich ist es so weit: die Kürbissaison ist losgegangen. Klassische Kürbissuppe geht da natürlich immer, aber es gibt noch sehr viel mehr leckere Rezepte! Wir haben für euch mal drei verschiedene Varianten zusammengetragen.

Kürbislasagne

400 g Blattspinat

1 Knoblauchzehe

800 g Kürnis

¼ Bund Salbei

1 TL Salz

1 EL Olivenöl

1 Ei

80 g geriebener Parmesan

250 g Halbrahm

250 g Ricotta

9 Lasagneblätter

1 Spinat

Den Knoblauch in etwas Öl andämpfen. Den Spinat nach und nach dazu geben und mitdämpfen, bis die ganze Flüssigkeit verdampft ist. Im Anschluss salzen.

2 Soße

Rahm, 200 Gramm Ricotta, 60 Gramm vom Parmesan und das Ei mit ein wenig Salz mischen.

3 Lasagne

Den Kürbis in ca. 5 cm dicke Scheiben schneiden. Dann die Lasagneblätter, die Kürbisscheiben, die Soße und den Spinat abwechselnd in eine Form schichten. Den Restlichen Ricotta, Parmesan und Salbei darüber verteilen. Jetzt muss das ganze ca. 35 Minuten auf mittlerer Schiene bei 200 Grad in den vorgeheizten Ofen.

Kürbis Curry

200 g Basmati Reis oder Jasmin Reis

1 EL Olivenöl

2 Frühlingszwiebeln

1 EL Ingwer

1 Knoblauchzehe

300 g Butternut Kürbis

1 Karotte

2 EL gelbe Currypaste

1 Dose Kokosnussmilch

240 ml Wasser

½ TL Kurkuma

1 rote Paprika

1 EL Erdnussbutter

1 EL Sojasauce

ein Spritzer Zitronensaft oder Limettensaft

optional:

20 g gehobelte Mandeln

eine handvoll Koriander

1 Reis

Den Reis nach Packungsanleitung kochen.

2 Curry

Gehackte Zwiebeln, Ingwer, und Knoblauch in einem großen Topf mit etwas Öl glasig dünsten. Kürbis und Karotte in Würfel schneiden und dazu geben und für 5 Minuten bei mittlerer Hitze dünsten. Currypaste und Kurkuma dazugeben und 1 Minute unter ständigem Rühren anbraten.

Mit der Kokosmilch und dem Wasser ablöschen und 10 Minuten köcheln lassen.

Paprika in Streifenschneiden und mit der Erdnussbutter, der Sojasoße und dem Zitronensaft dazu geben und weitere 5 Minuten köcheln lassen.

Kürbiscurry mit dem Reis servieren und mit Mandeln und Koriander dekorieren.

Kürbis Quiche mit Schmand

125g kalte Butter

200g Mehl

400g Hokkaido Kürbis

2 Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

200g Schmand

150g geriebener Käse (z. B. Emmentaler)

4 Eier

ein wenig Butter

2 TL Curry

1 handvoll Kürbiskerne

Salz&Pfeffer

1 Teig

Mehl, Butter, ein Ei und eine Prise Salz in einer Schüssel zu einem Teig verkneten und eine Stunde in den Kühlschrank stellen.

2 Füllung

Zwiebeln hacken und den Kürbis in Würfel schneiden. Zwiebeln mit etwas Butter in einer Pfanne andünsten, mit dem Kürbis ca. 10 Minuten bei niedriger Hitze abgedeckt garen. Mit Curry würzen.

Den geriebenen Käse, die restlichen Eier, den Schmand und Salz und Pfeffer mischen und den Kürbis mit unterrühren.

3 Quiche

Den Teig ausrollen und in einer runden, feuerfesten Form auslegen und mit einer Gabel mehrmals einstechen. Den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Die Kürbis Mischung auf dem Teig verteilen. Die Kürbiskerne darüberstreuen und für 40 Minuten im Ofen backen.