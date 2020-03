3. Liga verlegt 28. Und 29. Spieltag

Beim Fußball werden die beiden nächsten Spieltage in der 3. Liga verlegt. Mit dieser Entscheidung folgt der DFB als Liga-Träger der Empfehlung des Ausschusses 3. Liga, die im Austausch mit den 20 Klubs ausgesprochen wurde. Der 28. Und 29. Spieltag hätten jetzt am Wochenende und nächste Woche Dienstag und Mittwoch stattfinden sollen. Die Spiele werden Anfang Mai nachgeholt. Wie es am 30. Spieltag weitergeht – ist noch offen. Betroffen sind bei uns die Spiele von 1860 München, den Bayern-Amateuren und Unterhaching.