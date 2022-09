3 Pilzrezepte zum Genießen

Im Herbst sprießen die Pilze in Oberbayern. Und es gibt nichts besseres, als frische Pilze aus dem Wald. Wir haben für euch drei köstliche Rezepte zusammengetragen, wie ihr super fix was leckeres zaubern könnt.

Risotto mit Kräuterseitlingen

200 g Risottoreis (z.B. Arborio)

500 ml Gemüsebrühe

100 ml Weißwein

2 Schalotten

300 g Kräuterseitlinge

40 g Parmesan

60 g Butter

2 EL Olivenöl

2 EL gehackte Petersilie

Salz

Pfeffer

Die Gemüsebrühe erhitzen. Die Schalotten in kleinen Würfen in einen Topf geben mit 2 EL der Butter und glasig dünsten. Den Risottoreis dazu mischen und mitdünsten.

Mit dem Weißwein ablöschen. Nach und nach so viel Gemüsebrühe dazugeben, dass der Reis immer leicht bedeckt ist. Ganz wichtig: Währenddessen gleichmäßig Rühren. Die Hitze sollte so weit reduziert werden, dass der Reis nur leicht köchelt. So lange wiederholen, bis die Brühe aufgebraucht ist.

In der Zwischenzeit die Kräuterseitlinge kleinschneiden und in einer Pfanne anbraten.

Wenn das Risotto bissfest ist und die Gemüsebrühe aufgebraucht, die restliche kalte Butter dazugeben. Zusammen mit dem Parmesan und den Kräuterseitlingen nochmal kräftig rühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Beim Servieren mit der Petersilie bestreuen.

Schnelle Pfifferlingpfanne

275 g Pfifferlinge

1 Zwiebel

1 Bund Schnittlauch

2 EL Öl

Salz

Pfeffer

150 ml Sojacreme (oder auch Schmand)

1 EL grober Senf

Pfifferlinge putzen und in einer Pfanne mit etwas Öl ca. 3-4 Minuten anbraten. Die fein gewürfelten Zwiebeln dazugeben und mitbraten. Mit der Sojacreme 2 Minuten cremig einkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen und den Senf unterrühren. Den Schnittlauch klein hacken und darüberstreuen. Fertig!

Steinpilzgratin

300 g Steinpilze

2 Schalotten

1 EL Olivenöl

1 EL Butter

Salz und Pfeffer

125 g Büffelmozzarella

1 Stiel Salbei

1 Zweig Rosmarin

150 g Crème fraîche

5 EL Milch

In einer heißen Pfanne mit etwas Öl die geputzten Pilze anbraten. Die Butter und die Schalotten dazu geben und kurz weiter Braten. Salz und Pfeffer mit rein geben.

Inzwischen den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Mozarella klein schneiden und die Kräuter waschen und von den Stielen zupfen. Die Kräuter mit Crème fraîche und Milch verrühren.

Die Pilze mit der Kräuter-Crème-fraîche in eine gefettete Auflaufform geben. Den Büffelmozzarella drüber geben und für ca. 6 – 8 Minuten überbacken.