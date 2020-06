Stadtradeln startet im Landkreis Starnberg

Ab Sonntag wird hier unter dem Motto „Gesund & Fit“ wieder ordentlich in die Pedale getreten. Dann startet die bundesweite Aktion STAdtradeln. Von Andechs bis Wörthsee – insgesamt sind im Landkreis Starnberg 170 Teams am Start. Drei Wochen lang werden dann tausende Stadtradler Kilometer für ihr Team und ihre Gemeinde sammeln. Und bis zum Schluss am 11. Juli kann jeder noch einsteigen und mitmachen. Durch den Umstieg auf’s Rad profitiert das Klima und auch die eigene Fitness.

Mehr Infos unter: #stadtradelnstarnberg – www.stadtradeln-sta.de