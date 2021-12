Für einen Euro am Tag durch das gesamte MVV-Gebiet fahren. Das geht bisher nur für Schüler und Azubis. Wenn es nach den Linken und der CSU im Münchner Stadtrat geht, soll es das 365-Euro-Jahresticket auch bald für Studierende geben. Die Linken haben schon ein Bürgerbegehren gestartet, Fünftausend von 33 Tausend Unterschriften sind schon gesammelt. Die CSU will das Ticket schon in einem knappen Jahr einführen. Bisher kostet das Semesterticket gut 280 Euro für ein halbes Jahr.