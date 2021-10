3G-Regel wird ausgeweitet

In Bayern wird ab heute die 3G-Regel ausgeweitet. Bei sogenannten „körpernahen Dienstleistungen“, also im Fitnessstudio, beim Friseur, aber auch in Restaurants gilt dann Geimpft, Genesen, Getestet auch für die Beschäftigten. Wichtig ist auch: Für die Mitarbeiter gelten dann die gleichen Regeln wie für Kunden: Wenn also in einem Bereich der Zutritt nur für Geimpfte und Genesene erlaubt ist, dann gilt das entsprechend auch für die Mitarbeiter. Allerdings gibt es noch offene Fragen: Offiziell darf der Arbeitgeber seine Mitarbeiter nämlich noch nicht fragen, ob sie geimpft sind.