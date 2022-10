48-jährige mit geistiger Behinderung aus Starnberg vermisst

Die 48-jährige Rosemarie Geyer aus Starnberg wird vermisst. Sie ist stark behindert und auf Hilfe angewiesen. Das letzte Mal wurde sie Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr am S-Bahnhof in Tutzing gesehen. Eigentlich war ein Angehöriger mit ihr zusammen in Richtung Gräfelfing unterwegs. Am Bahnhof Tutzing stieg die Vermisste dann aus, seitdem fehlt von ihr jede Spur. Ob sie im Anschluss in eine andere S-Bahn gestiegen ist oder den Bahnhof verlassen hat, ist nicht bekannt.

Rosemarie Geyer ist ca. 1,60 m groß, schlank, trägt eine rote Jacke und eine dunkle Hose. Ihre Haare hat sie meistens zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Auffällig ist, dass sie fast nur auf den Zehenspitzen geht und ununterbrochen redet.

Hinweise zu ihrem Verbleib sollen direkt an die Polizeiinspektion Starnberg weitergegeben werden.

Tel: 08151/3640