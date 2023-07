5.555 EUR für die Freiwillige Feuerwehr Dachau

Tolle Aktion für den Verein der Freiwilligen Feuerwehr in Dachau. Das Traditionsunternehmen Optik Tannek hat zum 5. Tannek Charity Kabarett Abend geladen. Dabei stand vergangen Samstag Kabarettist Michael Altinger im Ludwig-Thoma-Haus auf der Bühne. Die über 200 Gäste kamen aus dem Lachen nicht mehr raus. Den größten Applaus gab es aber in der Programmpause, als dem Feuerwehrverein ein Scheck in Höhe von 5.555 Euro überreicht wurde. Dieser setzte sich aus dem Kartenvorverkauf, einer Jubiläumsaktion sowie dem aufrunden durch Optik Tannek zusammen.