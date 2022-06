5 Lifehacks gegen Hitze

Jetzt sind wir wirklich endgültig im Sommer angekommen. Und bei gefühlt täglichen 30 Grad Top Temperatur und Sonne pur kommen wir im Büro teilweise ganz schön ins Schwitzen! Deswegen haben wir 5 Tipps für euch, wie ihr auch bei diesen Temperaturen gut durch den Tag kommt.

1 Leere Sprühflasche als Wasserspray

Jeder kennt die Wassersprays aus der Drogerie. Die sind meistens aber echt teuer und man produziert teilweise Müll, der sich auch vermeiden lässt. Klar gibt es auch leere Sprühflaschen zu kaufen, die man dann einfach auffüllen kann, oder man spart sich das und benutzt einfach leere Flaschen, die man eh zu Hause hat. Haarprodukte sind zum Beispiel häufig mit Sprühaufsatz, einfach gut auswaschen, Wasser rein und ab in den Kühlschrank. Die perfekte Erfrischung für zwischendurch!

2 Tigerbalm

Tigerbalm ist eine Salbe aus Asien, die aber auch hier erhältlich ist. Sie enthält Menthol und wirkt dadurch besonders kühlend. Bei Hitze, Mückenstichen oder auch bei Kopfschmerzen soll es super helfen, einfach auf Handgelenke, Nacken oder Schläfen auftragen.

3 Warme Getränke

Warme Getränke um Sommer?? Ja! Wenn wir nämlich eiskalte Getränke zu uns nehmen, produziert der Körper Wärme, also ziemlich genau das Gegenteil was wir im Sommer brauchen. Heiße Getränke bringen uns aber ins Schwitzen, daher am besten auf lauwarme Getränke setzen. Wobei man sagen muss, Eiswürfel bei diesem Wetter sind schon sehr verlockend!

4 Wärmflasche gegen Hitze

Wie der Name schon sagt, eine Wärmflasche ist zum wärmen da. Aber wer sagt eigentlich, dass sie nicht auch kühlen kann? Also schnapp dir die Wärmflasche und entferne eventuell den Überzug, kaltes Wasser rein und vielleicht sogar Eiswürfel, und fertig ist das perfekte Kühlpack!

5 Kühl-Matten

Auch unsere Haustiere leiden bei dieser Hitze! Es gibt spezielle Kühlmatten, auf die sich die Vierbeiner legen können, wenn sie eine Abkühlung brauchen. Die sind mit einem Gel gefüllt, das sich bei Druck immer ein paar Grad unter der Körpertemperatur reguliert, und uns fällt jetzt kein Grund ein, warum sich Herrchen oder Frauchen nicht auch mal drauf legen können!