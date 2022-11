Die 50-jährige Sybille Zahn aus Freising wird vermisst. Montagabend war die Frau noch bis etwa 18:00 Uhr in der Katharina Geisler Str. und ist dann spurlos verschwunden. Laut der Polizei befindet sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Der letzte Anhaltspunkt ist aktuell der Bahnhof in Freising.