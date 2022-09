50 Jahre Olympia-Attentat: Gedenken in Fürstenfeldbruck

50 Jahre nach der Geiselnahme im olympischen Dorf in München wird heute den Opfer des Olympia-Attentats gedacht. Am Fürstenfeldbrucker Fliegerhorst, dem Ort der missglückten Geiselbefreiung, werden heute Hinterbliebene der getöteten israelischen Sportler, Bundespräsident Steinmeier und der israelische Präsident Herzog erwartet. Wegen ihrer Anreise rechnet die Polizei ab dem Mittag mit massiven Verkehrsbehinderungen. Lange war unklar, ob die Angehörigen der Opfer zu der Gedenkfeier kommen. In letzter Minute haben sie sich aber mit dem Bund auf Entschädigungen in Höhe von 28 Millionen Euro geeinigt. Zuvor war jahrzehntelang über eine angemessene Entschädigung gestritten worden.