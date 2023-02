57-Jähriger aus Ottobrunn vermisst

Schon seit einer Woche wird der 57-Jährige Elias H. aus Ottobrunn im Landkreis München vermisst. Er wollte am Montagabend vergangener Woche an der Isar spazieren gehen und ist seither verschwunden. Die Polizei hat am Donnerstag sein Auto am Wasserkraftwerk Mühltal bei Straßlach-Dingharting gefunden. Elias H. hatte von dort aus in der Vergangenheit Spaziergänge nach Icking unternommen. Der Polizei liegen bisher keine Hinweise auf eine Gewalttat vor. Die Ermittler gehen von einem Unglücksfall aus.

Elias H. ist 185 Zentimeter groß, kräftig und hat graue Haare und einen grau-weißen Bart, unter dem Kinn zusammengebunden. Er trägt vermutlich dunkle Kleidung und führt wohl einen Trekking-Stock mit. Hinweise an die Münchner Polizei (089 / 2910 0) oder jede andere Polizeidienststelle.