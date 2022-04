6.-8.5.: Gartentage Schloss Kaltenberg

Das Schloss Kaltenberg ist immer einen Besuch wert. Aber wenn man am Muttertag-Wochenende durch das Schlosstor schreitet, erwartet Euch dahinter eine beeindruckende Pflanzenwelt. Denn die Gartentage stehen wieder an. Aussteller bieten ihre wunderschönen Blumen und Pflanzen zum Verkauf an, dazu gibt es vom Grill bis zum Windrädchen alles, was man sonst noch für seinen Traumgarten braucht. Auf dem gesamten Schlossgelände gibt es Sitzmöglichkeiten, sodass ihr euch beim Bummeln immer wieder ausruhen und einfach den Anblick der Blumen und ihren Duft genießen könnt. Damit den Kindern nicht langweilig wird, gibt es Kinderschminken und eine Zaubershow. Außerdem gibt es Showgrillen. Generell gibt es viele Leckereien zu kaufen. Wer da nicht aus der Form kommen möchte, kann bei 30 Minuten Workouts von HARDY’S Fitnessstudios teilnehmen. Und Mütter dürfen sich am Muttertag auf eine kleine Überraschung von einer Gartenelfe freuen. Der Eintritt für die Gartentage kostet für Erwachsene 8 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Alle weiteren Infos findet Ihr hier.