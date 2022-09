Weil ihm sein Regenschirm vom Wind ins Gleisbett geblasen wurde, riskiert ein Mann einen Bahnunfall. Der 60-Jährige hat gestern Nachmittag am Bahnhof in Moosburg an der Isar im Landkreis Freising seinen Schirm gesucht. Als sich ein Zug nähert, reagiert er aber zunächst nicht auf die Achtungspfiffe. Erst als der Zug nur noch 100 Meter entfernt war, verlässt er das Gleis, der Zug ist aber erst 200 Meter später zum Stehen gekommen.