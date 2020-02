66-jährige Frau nach Faschingsball vermisst

In München braucht die Polizei eure Hilfe: Seit gestern Abend wird eine 66-jährige Frau vermisst. Sie war auf einem Faschingsball in München und verließ ihn gegen 18:30 Uhr. Sie kam jedoch nicht zu Hause bei ihrem Sohn an. Die vermisste Frau ist Diabetikerin und benötigt Tabletten. Eventuell irrt sie orientierungslos in München umher und benötigt Hilfe. Sie führt keine Ausweispapiere und kein Handy mit sich. Sie ist polnische Staatsangehörige und spricht nur ein paar Wörter Deutsch. Ein Foto findet ihr auf unserer Homepage in den Nachrichten.