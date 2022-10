67-Jähriger aus Geretsrieder Pflegeheim vermisst

Die Polizei in Geretsried im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sucht aktuell nach dem 67-jährigen Harald Bakker. Er ist am Montag gegen 17 Uhr aus seinem Pflegeheim verschwunden und wird seitdem vermisst. Herr Bakker ist ca. 1,85 m groß, schlank und hat graue dünne Haare. Er ist vermutlich mit einer blauen Jacke und einer blauen ausgewaschenen Jeans bekleidet. Herr Bakker leidet an Demenz und ist desorientiert. Der Vermisste ist vermutlich zu Fuß unterwegs. Absuchen in der näheren Umgebung sowie im Stadtgebiet Geretsried verliefen bislang erfolglos.

Wer den Vermissten gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthalt geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Geretsried unter 08171 / 9351 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.