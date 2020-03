Am Vormittag geht das Volksbegehren #6JahreMietenstopp den nächsten Schritt. Um 11 Uhr will es die gesammelten und beglaubigten Unterschriften an das Innenministerium übergeben. 52.000 Bayern haben unterschrieben. Mit dem Begehren soll erreicht werden, dass in über 160 Städten und Gemeinden in Bayern die Mieten für sechs Jahre eingefroren werden.