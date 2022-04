7.5. Lange Nacht der Musik München

Am 07. Mai 2022 kommen alle Musikbegeisterten in München wieder auf ihre Kosten. Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt nämlich die Lange Nacht der Musik ihr Comeback. Von 20 Uhr bis 2 Uhr gibt es mehr als 400 Konzerte in etwa 60 Spielstätten. Vom DJ bis zum Kirchenchor ist dabei alles vertreten. Neben den Auftritten der Musiker wird es für alle, die nicht stillsitzen können, Tanzkurse, Führungen und weitere Performances geben. Von einer Spielstätte zur nächsten kommt Ihr dabei mit speziellen Shuttlebussen der MVG. Und wie gewohnt müsst ihr nur ein Ticket kaufen und könnte damit so viele Konzerte wie möglich besuchen. Tickets kosten im Vorverkauf 23,40 Euro. Alle Infos zu den verschiedenen Veranstaltungsorten und Konzerten findet Ihr hier.