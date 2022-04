7.5.: Nacht der Musik in Freising

Lust auf Musik, Tanz und Feiern? Dann auf nach Freising! Dort startet am 07. Mai 2022 wieder die Nacht der Musik. Von 20 Uhr bis Mitternacht könnt Ihr an 15 Locations in der ganzen Stadt die Auftritte von 21 verschiedenen Live-Bands und DJs genießen. Alle Genres sind hier vertreten, es ist also für jeden Geschmack die richtige Musik dabei. Wenn Ihr zwischendurch eine Pause braucht, könnt Ihr euch an der PLUS-Bierinsel am Marienplatz mit einem Getränk entspannen. Von einer Location zur nächsten bringen euch kostenlose Shuttlebusse. Für alle Nachtschwärmer geht die Party dann in einigen Bars noch bis 1 Uhr weiter. Die After Show im Lindenkeller geht sogar bis 3 Uhr.

Starten könnt Ihr euren Abend am Freisinger Marienplatz. Dort bekommt Ihr an zentralen Verkaufsstellen ab 18 Uhr eure Eintrittsbändchen für alle Events für 11 € (ermäßigt) bzw. 14 €. Alle weiteren Infos findet Ihr hier. https://www.freisinger-nacht-der-musik.de/