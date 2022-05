7.-8. Mai: Freisinger Gartentage

„Ab in den Garten!“, heißt es am 7. und 8. Mai wieder in Freising. Gemeint sind die 24. Freisinger Gartentage. Blütenduft und Blumenpracht locken euch in die Höfe und Gärten des ehemaligen Klosters Neustift – ein Muss für alle Pflanzenliebhaber, Balkon- und Gartenbesitzer. Ein kleines Paradies zaubern Gärtnereien aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland für Euch mit ihren Pflanzen und Neuzüchtungen – Ihr findet dort Rosen, Pfingstrosen, Sommerblumen, Geranien, Gräsern, Stauden, Heil- und Gemüsepflanzen, Kräuter, botanische Raritäten, mediterrane Pflanzen und Zwerg- und Obstgehölzen und vieles mehr. Falls Ihr Gartenantiquitäten sucht, Kunst für den Garten oder Gartenmöbel, falls ihr über einen Brunnen im Garten nachdenkt, Bewässerungsanlagen, Erde, Dünger oder Gartengeräte braucht: hier gibt es alles, was euer Herz begehrt. Die Gärtnereien haben viele tolle Tipps – lasst euch beraten. Taucht doch einfach am Muttertag mal ein bisschen im Blütenmeer. Genießt die sommerlichen Düfte und die bunten Farben. Der Eintritt kostet für Erwachsene 9 Euro, Kinder bis 15 Jahre sind frei. Alle weiteren Infos findet Ihr hier .